Frau (20) in Zell am See getötet: Täter flüchtig

In einem Mehrparteienhaus in Zell am See ist am Samstagabend eine 20-jährige Pinzgauerin angeschossen und getötet worden. Die junge Frau wurde offenbar von mehreren Schüssen in den Oberkörper getroffen und brach blutüberströmt im Stiegenhaus des Gebäudes zusammen. „Der Täter ist flüchtig“, sagte Polizeisprecherin Verena Rainer. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand von Ermittlungen.