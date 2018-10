Wer hat positiv, wer hat negativ überrascht?

Der eisige Blick von Pamela Rendi-Wagner hat wohl auch bedeutet, dass sie, die bei den Wählern durchaus punkten könnte, in den Niederungen der Politik - und zwar in jenen der eigenen Partei - angekommen ist. So mancher Rote hätte sich von Rendi-Wagner ein härteres Durchgreifen in der Causa Luca Kaiser gewünscht. Nicht nur eine Nach-hinten-Reihung, sondern eine völlige Streichung von der EU-Liste. Quasi ein Rauswurf, so wie es Bundeskanzler Kurz mit Efgani Dönmez nach dessen sexistischem Posting gemacht hat. Aber schon allein die Bestrafung mit einem aussichtslosen Listenplatz für den Sohn des Kärntner Landeshauptmanns war ein enormer Kraftakt. Klar ist: Je länger das interne Schlamassel andauert, umso schwieriger ist es, da wieder herauszukommen.