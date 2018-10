„Wollen Österreich zurück an die Spitze bringen“

„Wir wollen Österreich wieder zurück an die Spitze bringen“

Bezüglich der zukünftigen Chancen und Herausforderungen bekräftigte Kurz, dass er „Österreich wieder zurück an die Spitze bringen“ wolle. Man habe erst begonnen, den Staat an seinen Grundpfeilern zu verändern. Es sei noch viel zu tun, viele Menschen müssten noch von diesem Weg überzeugt werden. Man habe noch viel zu tun, um „gemeinsam unser wunderschönes Land zu verändern“. Alle Bewohner sollen hier sicher leben und sich frei entfalten können. Alle müssten sich auf die öffentliche Ordnung verlassen können. "Österreich ist das schönste Land der Welt. Es ist fast schon eine Insel der Seligen. Die Berge wird uns niemand wegtragen, aber alles andere müssen wir uns erarbeiten und verdienen“, so Kurz.