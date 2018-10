Kern plant weitere Abgangsrede - SPÖ-Basis sauer!

Abhaken und nach vorn schauen - das wünschen sich die meisten in der SPÖ. Doch so einfach ist dies in der Partei, in der es nach wie vor rundgeht, offenbar nicht. Für den jüngsten Unmut sorgt erneut Ex-Chef Christian Kern: Er möchte beim Parteitag Ende November in Wels nach seinen zwei weniger ruhmreichen Rücktritten in den vergangenen Wochen noch einmal eine schillernde Rede halten. Insider befürchten jedoch, dass Kern den Parteitag als eine Art Abrechnung mit der Partei nutzen will. Der Großteil der Genossen ist über Kerns geplante Rede jedenfalls stinksauer.