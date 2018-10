Chaos und blutiger Terror bei Wahl in Afghanistan

Anschläge und Chaos haben am Samstag die Parlamentswahl in Afghanistan überschattet. Fast 170 Afghanen wurden nach amtlichen Angaben getötet oder verletzt. In der Hauptstadt Kabul sprengte sich ein Selbstmordattentäter in einem Wahllokal in die Luft. Er riss mindestens 15 Menschen mit in den Tod und verletzte 20 weitere. Auch aus anderen Landesteilen wurden Angriffe gemeldet. Viele Wahllokale blieben wegen fehlender Wahlhelfer und technischer Probleme zunächst geschlossen.