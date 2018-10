Grüne stemmen sich gegen Maulkorbpflicht in Wien

„Wir werden uns zu diesem Thema noch externe Expertise holen und alle Aspekte beleuchten, um so zu einer guten Entscheidung zu kommen“, wird Rüdiger Maresch, Tierschutzsprecher der Wiener Grünen, zitiert. Die Maul- bzw. Beißkorbpflicht wird also nicht in der aktuellen Novelle enthalten sein.