SPÖ Kärnten nominiert LH Kaisers Sohn für EU-Wahl

Auf Platz zwei gereiht ist die Hotelierin Claudia Boyneburg-Lengsfeld-Spendier, auf Platz 3 der Chef des Renner-Institutes Harry Koller. Außerdem fordert man von der Bundes-SP, also von Pamela Rendi-Wagner, den zumindest sechsten Listenplatz. 2014 erreichte die SP bei der EU-Wahl fünf Mandate, nach dem Brexit wären es bei gleicher Zustimmung sechs Mandate - Kaiser junior wäre also im EU-Parlament. Rendi-Wagner wird im Kampf um jedes Prozent Zustimmung am Parteitag im November den Kärntner Wunsch nicht abschlagen.