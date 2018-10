Köln-Terrorist wollte „immensen Schaden“ anrichten

Bei der Geiselnahme im Kölner Hauptbahnhof ist die Stadt offenbar einem Brandanschlag von immenser Zerstörungskraft entgangen. Hätte der als Täter identifizierte 55-jährige Syrer seinen Gesamtbestand an Benzin und Gaskartuschen, an denen auch Stahlkugeln angebracht waren, zur Explosion gebracht, wäre bei dem Gewaltverbrechen am Montag ein „weitaus größerer Schaden“ entstanden, sagte Kölns Kripo-Chef Klaus-Stephan Becker am Dienstag.