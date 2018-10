Aufschrei über die Duldung von Kölner IS-Terrorist

Sprinkleranlage trieb Attentäter in die Flucht

In seinem wirren Plan gestört, flüchtete der Mann in die dem Fast-Food-Lokal gegenüberliegende Apotheke, nahm dort eine Geisel. Zeugen gaben an, dass der Täter, als er die Apotheke betrat, gerufen habe, dass er zur Terrorgruppe Daesh gehört - das ist der arabische Name für die Terrormiliz Islamischer Staat. Ob er ein Sympathisant des IS ist oder sogar im Auftrag der Terroristen handelte, muss erst geklärt werden. Der Attentäter soll zudem die Freilassung einer Tunesierin aus dem Gefängnis gefordert haben.