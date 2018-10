Fall Khashoggi: Smartwatch zeichnete Ermordung auf

Zweifel an türkischer Geschichte

Nach Veröffentlichung des „Sabah“-Artikels tauchten umgehend Zweifel an der türkischen Version auf. Unter anderem wird die Apple Watch immer mit einem iPhone des Besitzers verknüpft, mit dem sie üblicherweise per Bluetooth Daten austauscht. Das Bluetooth-Signal hat eine Reichweite von einigen Metern, Khashoggis Verlobte müsste also mit seinem iPhone sehr nahe am Konsulatsgebäude gestanden haben, damit die beiden Geräte diese Verbindung aufrechterhalten.