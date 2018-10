Polizei fand Rad-Sportchef nach Unfall bewusstlos

Trek-Sportchef Steven de Jongh ist nach einem Fahrradtrainings-Unfall von der spanischen Polizei bewusstlos aufgefunden worden. Der 44-jährige Ex-Profi aus den Niederlanden wurde am Montag an der Unfallstelle in der Nähe seines Wohnortes Girona reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht.