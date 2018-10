Suche nach vermisstem Bergsteiger geht weiter

Das Auto des vermissten Bergsteigers (38) aus Amstetten (NÖ) wurde am Montag in Kolbnitz in der Nähe eines Wanderweges gefunden. Auch hofft man noch immer, dass sich die beiden Frauen melden, deren Eintrag man am Sonntag im Gipfelbuch am Reißeck gefunden hat. Der Rieken-Wasserfall ist ein beliebtes Ausflugsziel, das steile, unwegsame Gelände ist aber auch mitunter nicht ganz ungefährlich. „Er könnte sich aber auch oberhalb des Wasserfalles, am Geißrücken befinden“, vermutet ein erfahrener Polizist. Einsatzkräfte der Alpinpolizei, der Polizei, der Bergrettung, der Österreichischen Rettungshundebrigade und der Rettungshundestaffel Samariterbund durchkämmen das steile und unwegsame Gelände. Auch der Polizeihubschrauber wird erneut das weiträumige Gebiet abfliegen.