Von Tour nicht heimgekehrt: Suche nach Bergsteiger

„Der Niederösterreicher brach am Freitag nach Kärnten auf und sagte seiner Schwester, er habe für Samstag eine Bergtour geplant, Sonntag zum Mittgessen wollte er wieder daheim sein. Er kam aber nicht. Also erstattete die Schwester am Sonntag in Amstetten Vermisstenanzeige. Sie macht sich große Sorgen, denn ihr Bruder soll für gewöhnlich sehr verlässlich sein“, so Horst Wohlgemuth, der Leiter der Alpinpolizei Spittal. Das Landeskriminalamt Niederösterreich führte am Sonntag eine Handypeilung durch: Zuletzt war der 38-Jährige über den Sender Kolbnitz-Hattelberg eingeloggt. Seither gibt es aber keine Handyaktivität mehr, jede Spur von dem Niederösterreicher fehlt.