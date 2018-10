Cowboys und Indianer in Oklahoma und Kansas

Plötzlich ein lauter Knall

Was wäre ein Ausflug in die Prärie ohne rauchende Colts. Im Old Cowtown Museum in Wichita (Kansas) schrecken die Besucher vor einem lauten Knall zusammen. Bei einer Schießerei vor dem Saloon besiegt eine Gruppe Westernladys großmäulige Revolverhelden. Das Museumsdorf ist bis ins kleinste Detail originalgetreu nachgebaut, sogar die Läden geben Einblicke in das Waren- und Unterhaltungsangebot um 1860. Schauspieler beleben die Szenerie. Am nächsten Tag geht es gleich in der Früh raus in die Prärie.