In der SPÖ geht es weiter rund

„Wir stehen unseren Mitgliedern im Wort“

Und auch in so manchem Bundesland wird Klartext gesprochen. So sagt etwa der steirische SPÖ-Chef Michael Schickhofer: „Wir stehen unseren Mitgliedern im Wort. Daher setzen wir die Öffnung, die Stärkung der Mitgliederrechte und die gesamte Modernisierung der Sozialdemokratie in der Steiermark in allen Punkten um.“ Für Schickhofer wäre dies auch auf Bundesebene beschlussreif, und er stellt klar: „Eine Verschiebung aller Punkte der Reform wird es mit uns nicht geben.“