Steigeisen am Glockner geklaut: Alpinist saß fest

Per Tau geborgen

Da ein Abstieg ohne die sichere Schuhausrüstung unmöglich erschien, forderte der Vater des jungen Mannes telefonisch Hilfe an. Während seine beiden Begleiter selbstständig zur Stüdlhütte abstiegen, wurde der 22-Jährige mit einem zehn Meter langen Tau geborgen und zur Hütte geflogen. Von dort aus traten die drei Bergsteiger den Weg ins Tal an.