Kristoffersen „schneller“: Kampfansage an Hirscher

Der Norweger wird in Zukunft auch vermehrt im Super-G teilnehmen. „Für die kommende Saison habe ich Bansko, Kvitfjell und das Finale in Are ins Auge gefasst.“ So will er seine Chancen auf den Gesamtweltcupsieg verbessern: „Ich freue mich auf die Speedrennen, auch wenn ich bei den ersten Rennen wohl etwas nervös sein werde. Aber irgendwann kann ich auf den Pisten, die relativ technisch, aber nicht ganz verrückt sind, Punkte sammeln.“