Doppelsonde soll ab 2025 Daten von Merkur liefern

„BepiColombo“ besteht aus den beiden Forschungssonden MPO (Mercury Planetary Orbiter) und MMO: Die japanische Sonde MMO wird in einer Entfernung von 11.640 Kilometern bis minimal 680 Kilometern den Planeten umrunden. An Bord hat sie das Magnetfeldmessgerät „Mermag M“ und ein Massenspektrometer, das am Grazer IWF entwickelt und gebaut wurde. Mit ersterem will man die Struktur und Dynamik der Magnetosphäre des Merkur und deren Wechselwirkung mit dem noch sehr jungen und ungestümen Sonnenwind erkunden, mit letzterem will man zu einem besseren Verständnis von der Bildung der dünnen Atmosphäre des Merkur und seines Magnetosphärenplasmas kommen