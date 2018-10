Missgeschick! Räikkönen touchiert geparkten Wagen

Auch den besten Formel-1-Piloten der Welt können im zivilen Verkehr Missgeschicke passieren. Kimi Räikkönen hat im Kanton Zug in seinem Wohnort Baar ein geparktes Auto gestreift und muss eine Strafe in Höhe von 350 Franken zahlen, zusätzlich auch eine sogenannte Auslagenpauschale der Polizei in Höhe von 450 Franken. Gesamt also umgerechnet 700 Euro.