Sportboss bestätigt: Milan plant Ibrahimovic-Deal

Zwanzig Tore erzielte Zlatan in bislang 24 Spielen in der US-Liga MLS für Los Angeles Galaxy. Für Milan war er von 2010 bis 2012 tätig, traf in 61 Partien 42 Mal und gewann 2011 die Meisterschaft. Seither hinken die Rossoneri in der Serie A nur noch hinterher. Derzeit liegt der siebenfache Gewinner der Königsklasse sogar nur auf Platz 10.