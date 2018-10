Mordfall Marinowa: „Mein Sohn hat gestanden“

Überfallen, geschlagen, vergewaltigt und erstickt

Der festgenommene 20-jährige Bulgare Severin Krassimirov stammt nach Angaben der bulgarischen Behörden aus der nordbulgarischen Stadt Russe und wohnt in der Nähe des Parks, in dem die 30-jährige Marinowa überfallen, geschlagen, vergewaltigt und erstickt wurde. Der junge Mann habe am Samstag Bulgarien verlassen und sei am Dienstagabend in Stade bei Hamburg festgenommen worden.