FBI warnt vor Anschlägen mit bewaffneten Drohnen

Drohnen-Boom in den Vereinigten Staaten

In den USA sind die Verkaufszahlen von zivilen Drohnen in den vergangenen Jahren in die Höhe geschnellt. Sie werden nicht nur von Bauern oder Zustellfirmen eingesetzt, sondern sind auch bei Privatpersonen ein beliebtes Gerät. Die Regierung schätzt, dass sich bis Ende 2018 mehr als 1,6 Millionen Drohnen in zivilen Händen befinden werden. Parallel zu diesem Boom sind aber auch die Bedenken über deren missbräuchlichen Einsatz gewachsen. So wurde etwa eine Verordnung der Federal Aviation Administration, die vorsah, Drohnenflüge über Menschen zu erlauben, gekippt.