Zwang Real Ronaldo zur Einigung nach Gewalt-Nacht?

Die portugiesischen Journalisten weisen zudem darauf hin, dass Cristiano Ronaldo auch seinen Anwalt wechselte: Von David Chesnoff, dem Anwalt der Stars, trennte er sich. Stattdessen vertraut er jetzt Peter Christiansen, einem anderen Strafrechtsexperten in Las Vegas. In dem Ort also, wo die sexuelle Gewalt laut Anklage stattgefunden haben soll.