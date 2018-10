Ronaldo: „Sex war die ganze Zeit auf brutale Tour“

Ronaldo bestätigt darin, mit Mayorga in einer Suite des Luxushotels Palms Place in Las Vegas Sex gehabt zu haben: „Es war die ganze Zeit auf die brutale Tour.“ Auf eine Nachfrage räumte er ein: „Sie hat mehrfach Nein und Stopp gesagt.“ In einer zweiten Version drei Monate später relativiert Ronaldo und behauptet, der Sex sei einvernehmlich gewesen. Aufgetaucht ist nun auch das Schweigeabkommen aus dem Jahr 2009 (im Bild oben), im Gegenzug für ihre Unterschrift soll Mayorga 375.000 US-Dollar erhalten haben. Neun Jahre später brach sie ihr Schweigen, reichte über ihren Anwalt in Nevada Klage ein.