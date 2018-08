Dyson baut Flugplatz zur E-Auto-Teststrecke um

Der britische Haushaltsgeräte-Hersteller Dyson will bei der Arbeit an seinem eigenen Elektroauto viel Geld in den Umbau eines alten Flugplatzes in eine Teststrecke stecken. Insgesamt sollen 200 Millionen Pfund (rund 221 Millionen Euro) investiert werden, wie das vor allem für seine Staubsauger bekannte Unternehmen am Donnerstag mitteilte.