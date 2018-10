Pink Panther zeigten in Tirol schon öfter Krallen!

Flucht mit Streifenwagen

Splitter-Gruppen der gefürchteten Bande sorgten in Tirol auch schon 2011 für Aufsehen. Schauplatz war der Innsbrucker Juwelier Leitner in der Maria-Theresien-Straße. Auch damals waren es drei serbische Täter. Einer konnte rasch in der Innenstadt gefasst werden. Seine zwei Komplizen entkamen zunächst - sie schlugen einen Polizisten nieder und rasten mit einem Streifenwagen davon. Ein Polizei-Großaufgebot stellte das Duo dann in Aldrans.