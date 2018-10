Brutale Überfälle auf Juweliere in Tirol geklärt

Überfall in Innsbrucks Altstadt

Die Juwelier-Überfälle im Jahr 2016 wurden am 19. Februar in Innsbruck in der Altstadt und am 6. Juni im Zentrum von Kitzbühel verübt. Bei beiden Überfallen war die Vorgangsweise brutal: In Innsbruck waren drei Täter am Werk. Sie zertrümmerten in kürzester Zeit die Glasscheiben von Vitrinen, karrten Uhren und Schmuck zusammen und ergriffen die Flucht. Eine Angestellte wurde verletzt.