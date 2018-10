Brisanter Bericht bringt Saudis in Erklärungsnot

Türkische Zeitung veröffentlicht Fotos und Namen von 15 Saudis

Indes veröffentlichte die regierungsnahe türkische Zeitung „Sabah“ die Namen von 15 Saudis, die am Verschwinden Khashoggis beteiligt sein sollen. Die Männer seien am 2. Oktober auf dem Atatürk-Flughafen in Istanbul gelandet. Die Zeitung druckte auch Fotos der Männer ab. Die Männer hätten in zwei Hotels übernachtet, die im gleichen Istanbuler Viertel liegen wie das saudi-arabische Konsulat. Bei einem der Männer handelt es sich saudi-arabischen Medienberichten zufolge um einen Forensik-Experten. Die Männer seien zu vier unterschiedlichen Zeiten wieder abgereist.