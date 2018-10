Dubioser Fall: Saudis lassen Türken ins Konsulat

Im Fall des in Istanbul verschwundenen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi hat Saudi-Arabien die Durchsuchung seines Konsulats erlaubt. „Die saudischen Behörden haben mitgeteilt, dass sie für eine Zusammenarbeit offen sind und das Gebäude untersucht werden kann“, teilte das Außenministerium in Ankara am Dienstag mit. Die Türkei hatte die Durchsuchung am Vortag beantragt. Der saudiarabische Botschafter in den USA, Khalid bin Salman, versicherte, das Konsulat arbeite eng mit den türkischen Behörden zusammen, und wies Meldungen über den Tod oder die Verhaftung Khashoggis als „vollkommen falsch“ zurück.