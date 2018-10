„Fallout 76“: Kampf um Vorräte in West Virginia

Pressevertreter haben erstmals Bethesdas neues Online-Rollenspiel „Fallout 76“ anspielen dürfen. Gamer kämpfen darin in Teams von bis zu vier Spielern ums Überleben und Vorräte, die dieses im zerstörten West Virginia sichern. Oder machen sich selbst das Leben gegenseitig schwer. Der Titel erscheint am 14. November für PC, PS4 und Xbox One.