FPÖ-Chef Strache: „Gehe natürlich in Karenz“

Am Sonntag lud die FPÖ zum „Familienfest“ in den Wiener Prater. Das alles dominierende Thema war aber nicht die große Politik, sondern vielmehr der kommende Nachwuchs im Hause Strache. In drei Monaten erwarten der FPÖ-Chef und seine Frau Philippa ihr erstes gemeinsames Kind. Die Neuigkeit hatte Strache bereits auf Facebook verkündet. Kurz darauf folgte dann die nächste Überraschung.