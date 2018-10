„Mehr erreicht, als letzte Regierung in 10 Jahren“

Unter dem tosenden Applaus ihrer Anhänger hat die FPÖ am Sonntag bei einem „Familienfest“ im Wiener Prater ein Jahr nach der Nationalratswahl eine positive Regierungsbilanz gezogen. Man habe „in den ersten zehn Monaten schon mehr weitergebracht, als die letzte Regierung in zehn Jahren“, betonte Parteichef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Mit der Erhöhung der Mindestpension, der Reform der Mindestsicherung und Steuersenkungsmaßnahmen präsentierte Strache, der sich am Sonntag auch offiziell mit Babynews an die Öffentlichkeit wandte, die wichtigsten blauen Vorhaben für die Zukunft.