Rechtsextremist greift in Brasilien nach der Macht

„Gewaltverbrecher und politische Gegner erschießen“

Brasilien ist in Bolsonaros Augen ein dysfunktionaler Staat, in dem nur jemand mit harter Hand für Ordnung sorgen kann: „Wir können Kriminelle nicht wie menschliche Wesen behandeln.“ Gewaltverbrecher? Bolsonaro sagt: „Alle erschießen“. Politische Gegner? „Sie auch.“ Korruption? Ein Militärputsch könnte nach seinen Worten den „Sumpf trockenlegen“, wenn die Justiz es nicht schafft. Die Wirtschaft? Bolsonaro will staatliche Unternehmen privatisieren, damit sich Politiker dort nicht länger bedienen können.