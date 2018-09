Video: Rechter Kandidat mit Messer attackiert!

Entsetzen in Brasilien: Ein Angreifer hat den umstrittenen rechtsextremen Präsidentschaftskandidaten Jair Bolsonaro am Donnerstag bei einer Wahlkampfveranstaltung im Süden des Landes mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Der Vorfall wurde von mehreren Anwesenden mit ihren Handys aufgenommen. Nach der Attacke wurde der Ex-Militär „fast tot“ in ein Krankenhaus eingeliefert und notoperiert. Laut den Behörden war Bolsonaro bei dem Angriff an einer wichtigen Arterie sowie an Leber, Lunge und Darm verletzt worden. Der Täter wurde festgenommen. Er gab an, „im Auftrag Gottes“ gehandelt zu haben.