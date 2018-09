SPD-Grande: Seehofer als Minister „eine Zumutung“

Auch Kritik an Verfassungsschutzpräsident

Oppermann kritisierte auch Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen scharf. Dieser hatte am Freitag Zweifel an den Hetzjagden während der rechtsgerichteten Demonstrationen in Chemnitz geäußert. Gegenüber der „Bild“ meinte Maaßen, dem Verfassungsschutz lägen „keine belastbaren Informationen darüber vor, dass solche Hetzjagden stattgefunden haben“.