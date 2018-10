NHL: Raffl startete mit Flyers-Sieg in neue Saison

In Las Vegas gingen die Golden Knights, die in der vergangenen Saison sensationell im Finale gestanden waren, vor 18.555 Zuschauer in Führung. Doch die Flyers drehten die Partie mit fünf Treffern zwischen der 12. und 28. Spielminute. Raffl bereitete dabei das fünfte Tor durch Scott Laughton (28.) mit vor.