Zwei Mühlviertler dealten in Linz mit Marihuana

Süchtiger verkaufte Ersatzdroge weiter

Im Zuge der Suchtgift-Schwerpunktaktion vom 3. Oktober 2018 konnte eine weitere Person festgenommen und in die Justizanstalt Linz überstellt werden. Beamte des Stadtpolizeikommandos Linz, des LKA OÖ/EGS und der Polizeidiensthundeinspektion beobachteten einen 20-Jährigen aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung in der Linzer Innenstadt um 12.20 Uhr vorerst beim Kauf einer Kapsel Substitol und dem anschließenden Weiterverkauf eines Teiles des Substitols an einen Passanten. Anschließend wurde er beim Verkauf von einem Klemmsäckchen mit Marihuana an einen weiteren Passanten beobachtet. Nach Anhaltung der Käufer, bei der die Suchtmittel sichergestellt werden konnten, wurde der 20-Jährige in unmittelbarer Nähe festgenommen.