Kinder erklären jetzt wieder die Welt

Vielleicht werden sie am Freitag vor dem Fernseher sitzen: Fast 40 Jahre alt, neben dem eigenen Kind auf der Couch und mit den ersten grauen Haaren auf dem Kopf. Aus den Kindern, die 1985 in der Sendung „Dingsda“ die Welt erklärten, sind längst Erwachsene geworden. Am Freitag (18.50 Uhr, ARD) können sie nun erleben, wie das schon eingemottete Showkonzept zurück auf den Bildschirm kommt.