Phänomen Drone Racing: 0 auf 200 in einer Sekunde!

Sie beschleunigen schneller als ein Formel-1-Auto, das Rekordmodell XLR V3 erreicht unter hochfrequentem Surren in nur einer Sekunde Tempo 200. Renndrohnen werden immer beliebter, auch in Österreich hat sich eine Szene etabliert. Was die Piloten an den Highspeed-Rennen reizt, welche Fähigkeiten sie mitbringen müssen, wie sich die Hardware der Renndrohnen von „fliegenden Kameras“ unterscheidet – Krone+ gibt Ihnen den Überblick.
Das Video dauert nur eine Sekunde, schlägt aber hohe Wellen. Ein französischer Drohnen-Racer, der sich TrinxFPV nennt, zeigt auf Instagram Erstaunliches: einen Start der Renndrohne XLR V3, welche zeitweise den Guinness-Weltrekord für die schnellste elektrische Quadrocopter-Drohne hielt und in dem Clip in einer Sekunde Tempo 200 erreicht. Ihre Höchstgeschwindigkeit ist noch viel höher.
