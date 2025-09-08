Verein kämpft weiter gegen Badeverbot im See

Sperre als Ausweg

„Krone“-Leser kennen die Hintergründe: Während der Corona-Pandemie wurde das Naturschutzgebiet Teufelstein-Fischerwiesen, in dem sich das Gewässer befindet, zu einem beliebten Ausflugsziel. Es kamen allerdings viel zu viele Menschen, mehr als Flora und Fauna dort vertragen. Die Folge: Ein Badeverbot wurde erlassen, das Gebiet abgesperrt.