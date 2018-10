Drogen an verdeckten Ermittler verkauft

Mit Crystal Meth sollen zwei Türken ihren Lebensunterhalt bestritten haben. Das Gift besorgten sich die Männer bei Kriminellen in der Slowakei und gaben es in Österreich mit Gewinnaufschlag an andere Süchtige weiter. Doch einer ihrer Kunden war ein verdeckter Drogenfahnder: Festnahme, Prozess in Eisenstadt.