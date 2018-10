Schilfgürtel muss geschützt werden

Das Land Burgenland möchte gemeinsam mit Naturschutzorganisationen, den betroffenen Schilfschneidern und den Grundstücksbesitzern für die Zukunft der Schilfernte auf dem Neusiedler See Rahmenbedingungen schaffen. Mit dem EU-Projekt sollen nachhaltige Schilferntemethoden entwickelt werden, damit die Zukunft des Schilfbestandes am See gesichert werden kann. „Wir wollen mit diesem EU-Projekt einer Gefährdung des Schilfes durch die Ernte entgegenwirken - vor allem eine nachhaltige Entwicklung, was die Ernte und ihre Methoden und den Erhalt des Schilfgürtels betrifft“, sagte Naturschutzlandesrätin Astrid Eisenkopf.