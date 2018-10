Plädoyer für Freihandel und gegen Nationalismus

Als Präsident der Eurochambres (eine Art Europäische Wirtschaftskammer) hat Christoph Leitl beim B20-Weltwirtschaftsgipfel im argentinischen Buenos Aires eine gewichtige Stimme: Immerhin vertritt er 20 Millionen Firmen in 46 Ländern (EU plus Staaten wie Russland, Türkei, Schweiz etc.).