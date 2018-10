Trump: Kavanaugh hatte „kleines Alkoholproblem“

Der Justizausschuss hatte die Ernennung Kavanaughs am Freitag durchgewinkt, aber eine erneute Untersuchung des FBI gefordert. Trump willigte in die Forderung ein. Er selbst habe während seiner Zeit auf der High School nicht getrunken, beteuerte der Präsident. Aber er habe „viele Leute“ gesehen, die beim Trinken „durchgedreht“ seien. „Bedeutet das, dass sie etwas nicht tun können, was sie in ihrem Leben tun wollen?“