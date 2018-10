Noch immer zu wenig Transparenz bei OP-Wartezeiten

Niederösterreich ist top bei Infos

Wie patientenfreundliche Transparenz aussehen könnte, kann man in Niederösterreich sehen, wo man sich auf www.144.at/betteninfo/opwartezeit.html tatsächlich auf einen Blick darüber informieren kann, was man sich im undurchsichtigen Oberösterreich häuserweise zusammensuchen muss. Wobei im espag- und KUK-Bereich bei weitem nicht so vielen OP-Arten vermerkt sind, wie im Fall von Niederösterreich.