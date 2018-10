Sotschi-Schreck: Gasly von Teil am Helm getroffen

Verstappen sei schon einige „großartige Rennen“ gefahren, aber Sotschi sei das herausragendste für ihn seit langer Zeit gewesen, meinte Horner weiter. Der Lieblingsschüler von Motorsport-Konsulent Helmut Marko war wie der am Jahresende scheidende Teamkollege Daniel Ricciardo wegen neuer Motorenkomponenten in der Startaufstellung nach hinten versetzt worden und wurde am Ende erst vom obligatorischen Reifenwechsel zurückgeworfen. „Es lief für mich besser als erwartet, daher hoffe ich, dass es in den restlichen Rennen in dieser Saison auch besser als erwartet laufen wird“, meinte ein zufriedener Verstappen.