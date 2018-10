Jakob Pöltl gewann ersten NBA-Test mit San Antonio

Die San Antonio Spurs sind am Sonntag mit einem Sieg in ihre fünf Spiele umfassende Testserie vor der NBA-Saison 2018/19 gestartet. Jakob Pöltl absolvierte beim 104:100 gegen Miami Heat seinen ersten Einsatz für die Texaner, zu denen er im Sommer aus Toronto transferiert worden war. Er verbuchte sechs Punkte und war mit zehn Rebounds klar stärkster Spieler seines Teams am Brett. Sein Resümee: „Es war ein gutes erstes Spiel.“