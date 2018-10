Polizei stellte Bäcker statt Gaunerbande

Die Profi-Bande schlug Samstagfrüh um 1.55 Uhr zu. Die Kriminellen rissen im Eurospar in Frankenburg am Hausruck einen Bankomat aus der Verankerung, schleiften diesen aus dem Markt, verluden ihn in einen weißen VW Transporter und brausten weg. In einem Stadl im gut 30 Kilometer entfernten Haag am Hausruck brachen sie den Geldausgabeautomaten auf.