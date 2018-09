Streiks bei Ryanair sorgen wieder für Flugausfälle

„Solange das Unternehmen nicht zumindest mit uns in einen Schlichtungsprozess geht, wird es auch weitere Streiks geben“, sagte der Tarifexperte der Piloten-Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC), Ingolf Schumacher, am Freitag am Frankfurter Flughafen. „Wenn es sein muss, dann muss es weitere Streiks geben“, so Schumacher. Die Piloten hätten keine andere Lösung. „Wir wollen den Wandel des Unternehmens.“