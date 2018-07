Ryanair sagt für kommende Woche 600 Flüge ab

Mitten in der Sommerreisezeit streicht die Billigfluglinie Ryanair für kommende Woche wegen eines Streiks 600 Flüge. Von den Flugausfällen am Mittwoch und Donnerstag (25. und 26. Juli) dürften rund 100.000 Passagiere betroffen sein, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit - etwa doppelt so viele wie zunächst angenommen und am Mittwoch via Kurznachrichtendienst Twitter angekündigt.